Киев, , 21:43 — REGNUM Под новые санкции Украины подпали 27 человек, в том числе бывший президент страны Виктор Янукович и глава Крыма Сергей Аксёнов, сообщил 19 марта журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, СНБО также ввёл персональные санкции в отношении бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова, председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, бывшего украинского министра образования Дмитрия Табачника, бывший министр обороны республики Дмитрия Саламатина.

Кроме того, под новые украинские санкции подпадает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская («Единая Россия) и глава ЛНР Леонид Пасечник. Украинский чиновник уточнил, что из чёрного списка 99% — это люди с российскими паспортами.

Также санкции СНБО вводятся против ряда военных, которые сейчас воюют на стороне Донбасса.

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