Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Facebook и принадлежащих ей приложениях Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger отмечают пользователи в ряде стран мира. Об этом 19 марта сообщается на сайте Downdetector, ведущем мониторинг популярных интернет-ресурсов.

Видимо, причиной неполадок стала некая неисправность, связанная с серверами Facebook. Представители учетной записи Facebook Gaming сообщили в Twitter, что проблемы зарегистрировала и служба онлайн-трансляций. Специалисты уже работают над решением проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи обнаружили 23 января неполадки в работе социальной сети Facebook.