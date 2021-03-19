Саранск, , 21:35 — REGNUM В Мордовии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» по ч.1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в 2016—2018 годах глава ООО незаконно предоставил коммерческой организации займы на 116 млн рублей. При этом данная компания уже имела просроченную более года задолженность перед Корпорацией.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.

Уголовное дело расследовано на основании материалов, а также при взаимодействии с сотрудниками республиканского управления ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») по факту хищения бюджетных средств.

По версии следствия, под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» в собственность республики (ООО «Корпорация развития Республики Мордовия») был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной стоимости.

Здания павильонов, галереи, а также земельный участок вместе с асфальтовым покрытием были проданы за 271 млн рублей при фактической рыночной стоимости объектов в размере чуть более 54 млн рублей.

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