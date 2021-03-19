Казань, , 21:34 — REGNUM Казанский «Рубин» сегодня, 19 марта, принял на своем поле подмосковные «Химки» в рамках заключительного дня розыгрыша 23-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В первом тайме гостям удалось быстро завладеть с помощью голов Резвана Мирзова с одиннадцатиметрового удара и Павла Могилевеца на 20-й и 28-й минутах. В конце тайма «Рубину» удалось сократить отставание в счете — на 42-й минуте отличился нападающий Джордже Деспотович.

Во втором тайме был забит один мяч. На 75-й минуте с передачи Резвана Мирзова мяч в ворота соперника отправил Илья Кухаркук, установивший итоговый счет встречи.

Таким образом, «Химки» поднялись на девятую строчку турнирной таблицы РПЛ, на их счету 35 очков. «Рубин» занимает восьмое место с 37 баллами.