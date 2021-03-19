19 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Глава Минюста РФ выступил за введение уголовной и административной ответственности за неполную уплату алиментов.

Артур Савин, , 22:00 — REGNUM Заявление главы Министерства юстиции России Константина Чуйченко, в котором он предложил ввести уголовную и административную ответственность за неполную уплату алиментов, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Илларион Прянишников. Дети на плетне («Воробьи»). 1883

"Сперва пусть равные права отцам на детей сделают, а то лишь на бумаге равноправие, а как до дела, так 99,99% судебных решений с кем останется ребёнок по умолчанию о том, что ребёнок остаётся с мамашкой. И плевать, что та может не работать, бухать или колоться. Ребёнок для судей должен быть с ней, а отцам надо ещё доказывать, что они не верблюды и пороги всех инстанций оббивать, чтобы ребёнка отвоевать», — поделился своим мнением Ник В.

Многие пользователи выступили с мнением, согласно которому руководство страны пытается ужесточить законодательство, связанное с алиментами, но совершенно не замечает половую дискриминацию.

«Не секрет, что в подавляющем большинстве после развода суд отнимает ребёнка в пользу матери. Не секрет, что оставшийся мужчина не имеет никаких механизмов контролировать то, куда идут его алименты. Его бывшая может их пропить или потратить на нового мужика», — считает Александр И.

Некоторые комментаторы однозначно поддержали инициативу главы Минюста. По их видению, алименты должны выплачиваться в полном и обязательном порядке.

«Правильно. Настрогал детей — будь добр, содержи и обеспечивай их. Даже если и решил слинять», — написал Константин К.

Нашлись и те, кто привёл в пример собственную историю, связанную с алиментами.

«Всё правильно! Я сам на алиментах рос», — пишет Василий К.

Напомним, 19 марта глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко предложил на сайте ведомства ввести уголовную и административную ответственность за неполную уплату алиментов.