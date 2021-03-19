Бари, Италия, , 21:28 — REGNUM Власти итальянского региона Пулья (Бари) намерены дополнительно ужесточить режим «красной зоны», сообщили в администрации региона в пятницу, 19 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

В добавление к ограничениям, введение которых обязательно для «красных зон» (масочный режим, санитарная дистанция, ограничения в работе торговых и развлекательных заведений и т.д.) будут введены и новые, действующих, судя по продолжающемуся росту числа новых случаев, недостаточно, полагают в администрации.

По данным на 19 марта, в Италии умерли 104 241 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 386 (днем ранее — на 423). Число подтвержденных носителей выросло на 25 735 (днем ранее — на 24 935). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 332 418 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 556 539 человек — на 9029 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 336 928 человек (за день этот показатель вырос на 75 174), что составляет 3,88% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.