Минск, , 21:25 — REGNUM Дмитрий Мезенцева, освобожденный ранее от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии, назначен на пост госсекретаря Союзного государства, сообщает 19 марта Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на указ президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Высший госсовет Союзного государства на сегодняшний день возглавляет белорусский президент Александр Лукашенко.

Занимавший эту должность с декабря 2011 года Григорий Рапота освобожден от нее.

Напомним, 19 марта президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии.

Дмитрий Мезенцев работал в должности посла РФ в Минске с апреля 2019 года.

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