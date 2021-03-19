Йошкар-Ола, , 21:20 — REGNUM В Марий Эл до конца марта поступит ещё 10,3 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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До настоящего момента в регионе привиты больше 20 тыс. человек, то есть ранее поступившие в регион 21 792 дозы препарата реализованы практически полностью.

По словам главы республиканского минздрава Марины Паньковой, 48,2% от общего числа граждан, сделавших прививки, составляют жители республики старше 60 лет.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2021 года, население Марий Эл составляет 676,184 тыс. человек. Общее число выявленных в регионе заражений коронавирусом с начала пандемии составляет на сегодняшний день 12 273 случаев. Ранее глава республики Александр Евстифеев говорил, что необходимо вакцинировать 60% населения — то есть около 405,7 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, для вакцинации в республике развёрнуты 110 пунктов в 19 медицинских организациях, работают 50 мобильных бригад вакцинации.

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