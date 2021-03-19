Женева, Швейцария, , 21:20 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 535 860 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 121 464 666 человек. Такие данные приводит 19 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 9868 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 684 093.

ВОЗ также информирует, что на сегодняшний день в организацию поступили данные о применении 364 184 603 доз различных вакцин от коронавируса во всём мире.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 511 453 новых случаях инфицирования и 9171 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.