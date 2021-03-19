Вашингтон, 19 марта 2021, 21:18 — REGNUM Американский президент Джо Байден нормально себя чувствует после падения на трапе самолёта, написала 19 марта директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в Twitter.
Комментируя видео, на котором Байден несколько раз оступился, поднимаясь по трапу самолёта, и один раз упал, Бедингфилд заявила:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя ту же ситуацию, объяснила падение Байдена «сильным ветром».
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