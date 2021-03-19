Рим, , 21:15 — REGNUM Правительство Италии выделит 11 млрд евро на поддержку бизнеса, пострадавшего от эпидемии и ограничений, передают национальные СМИ в пятницу, 19 марта, со ссылкой на осведомлённые источники.

Предполагаются, что претендовать на получение средств (выплат и кредитов) смогут компании, потерявшие не менее 30% выручки.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и превысил отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.