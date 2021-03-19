Минск, 19 марта, 2021, 21:13 — ИА Регнум. «Очень правильно украинцы говорят: белорусы не пуганые, не битые. А я им отвечаю: а я не хочу, чтобы моих белорусов били, как на Украине, и пугали. Вот это катастрофа. Это страшно», — заявил 18 марта Александр Лукашенко, выступая перед работниками молокоперерабатывающего предприятия в Гродненской области.

President.gov.by Выступление Александра Лукашенко перед работниками молочно-товарного комплекса «Обухово»

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«Да, может быть, где-то живут не хуже. Но давайте закончим с этой пандемией и увидите, где живут лучше, — добавил Лукашенко. — Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения».

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко также высказался о сотрудничестве с Россией, «подчеркнув готовность в братском ключе выстраивать отношения». При этом он сказал: «Если братья, и хотите, чтобы мы были с вами, — добром подтягивайте нас».

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