Кальяри, Италия, , 21:09 — REGNUM Решение властей Сардинии о проведении обязательных тестов на коронавирус в портах и аэропортах страны для всех пребывающих на остров — законно, такое решение принял трибунал региона в пятницу, 19 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Соответствующее распоряжение было утверждено властями Сардинии в начале марта 2021 года. Таким образом они намеревались защитить регион (где самый низкий в Италии уровень распространения вируса) от новых вспышек эпидемии и новых ограничений.

По данным на 19 марта, в Италии умерли 104 241 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 386 (днем ранее — на 423). Число подтвержденных носителей выросло на 25 735 (днем ранее — на 24 935). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 332 418 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 556 539 человек — на 9029 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 336 928 человек (за день этот показатель вырос на 75 174), что составляет 3,88% населения Италии.