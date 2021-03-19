Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Разработчики Necromunda: Hired Gun опубликовали первый трейлер игры. Журналисты оценили проект в статье, которая была опубликована 19 марта на портале Screen Rant.

Авторы охарактеризовали игровой процесс как смесь Warhammer 40K и DOOM. Они отметили, что студия Streum On Studio, занимающаяся разработкой игры, не является новичком в создании проектов на основе вселенной Warhammer 40K, поскольку в декабре 2016 года она выпустила игру Space Hulk: Deathwing.

Релиз Necromunda: Hired Gun состоится 1 июня 2021 года на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК. Игра представляет собой мрачный фантастический шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия), действие которого происходит в 41-м тысячелетии.

Читайте ранее в этом сюжете: Популярный платформер Dead Cells установил новый рекорд продаж