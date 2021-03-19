Москва, 19 марта, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-17» успешно переведен к модулю «Поиск» в составе Международной космической станции (МКС), сообщает 19 марта Роскосмос.

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Корабль был «перестыкован» для обеспечения возможности стыковки другого корабля к модулю «Рассвет». Кроме того, перестыковка корабля «Союз МС-17» необходима для обеспечения выхода космонавтов на внешнюю поверхность МКС, который будет проведен для отстыковки модуля «Пирс».

Затем на место модуля «Пирс» должен быть пристыкован новый модуль «Наука».

Напомним, запуск российского пилотируемого корабля «Союз МС-18» к МКС запланирован на 9 апреля 2021 года. В составе экипажа корабля на орбитальную станцию прибудут космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.