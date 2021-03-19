Рим, , 21:04 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 19 марта, в Италии умерли 104 241 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 386 (днем ранее — на 423), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 25 735 (днем ранее — на 24 935).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 332 418 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 556 539 человек — на 9029 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 2 336 928 человек (за день этот показатель вырос на 75 174), что составляет 3,88% населения Италии.