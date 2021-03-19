Йошкар-Ола, , 21:03 — REGNUM В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Марий Эл все лимиты 2021 года законтрактованы. Остался один контракт, который будет заключен в мае, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу минпромторга региона Станислава Крылова.

Вопрос со сдвигами заключения контрактов на более ранние сроки проработан с органами исполнительной власти. До мая текущего года контракты будут заключены на 95,7%.

Кроме того, в 2021 году в рамках региональных проектов планируется ввод 21 объекта. По 11 из них заключены контракты на строительно-монтажные работы. К 1 марта показатель законтрактованности предусмотренных на проекты средств составил 69%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 декабря, федеральные средства, выделенные на реализацию мероприятий индивидуальной программы развития республики были освоены на 86,4%. В рамках программы в 2020 году реализовывались 10 мероприятий, только по пяти из них предусмотрено финансирование. На 100% к указанной дате были освоены средства, выделенные на два мероприятия.

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