Вашингтон, , 21:02 — REGNUM Встреча американского президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться, «когда придёт нужное время», сообщила 19 марта журналистам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отвечая на актуальный в последние дни вопрос о предстоящих контактах Байдена с Путиным, представитель американской администрации отметила, что спрашивают не только когда президенты поговорят, но и когда они встретятся лично.

Жан-Пьер «Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придёт нужное время».

Она добавила, что у глав двух государств «различные взгляды на свои страны». Но это, по её мнению, не повод для отказа от поиска «способов работать вместе» по тем вопросам, где интересы Москвы и Вашингтона обоюдны. Примером, по её словам, служит ситуация с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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