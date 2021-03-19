Качканар, Свердловская область, , 21:04 — REGNUM В одном из отделов полиции Качканара (Свердловская область) скончался 33-летний мужчина. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

Гражданина задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Мужчина скончался через некоторое время после прибытия в участок.

«Задержанный после доставления в служебное помещение, в котором содержался один, лег спать. В 19:10 (время местное — прим. ИА REGNUM) при попытке разбудить дежурный обнаружил его без признаков жизни», — цитирует полковника портал «Е1».

Полицейские сразу вызвали скорую помощь, врачи констатировали смерть задержанного. В МВД начали проверку по факту произошедшего, будет проведена судмедэкспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Екатеринбурга Вадим Г. заявил, что его побили наркополицейские, заподозрившие горожанина в сбыте наркотиков. В полиции опровергли слова молодого человека, сказав, что оперативники не превышали должностных полномочий при задержании.

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