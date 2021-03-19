Минск, , 20:59 — REGNUM Григорий Рапота освобождён от должности госсекретаря Союзного государства — на этот пост назначен Дмитрий Мезенцев. Об этом говорится в постановлении «О Государственном секретариате», которое подписал Александр Лукашенко.

Свою подпись он поставил как председатель Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Пресс-служба президента Белоруссии подтвердила эту информацию и распространила соответствующее сообщение через Телеграм.

Владимир Путин указом от 19 марта освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии.

Напомним, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в 1999 году Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. Основные положения договора до сих пор не выполнены.

Евгений Лукьянов станет третьим послом России в Белоруссии за три года. Он сменит Дмитрия Мезенцева, который в 2019 году сменил Михаила Бабича.

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