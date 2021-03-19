Москва, 19 марта, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку с 4,25% до 4,5% оправдано, но все равно вызывает сожаление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Эксперт высказал мнение, что рост ставки в этом году не только затормозит начавшийся экономический рост, но также ударит по доходам населения. Причем в данном случае речь не столько про рост стоимости кредита, сколько про удешевление стоимости активов.

«Сейчас миллионы людей понабирали льготную ипотеку: ставка упала с 10% до 6%, в итоге стоимость квартир взлетела на 20% в Москве. Как вы думаете, что станет с ценой квадрата, когда ставка по ипотеке снова вернется на 10%? В рублях, возможно, она и не изменится, но в килограммах мяса, булках хлеба, шоколадках или долларах станет ниже. То же самое касается дивидендных акций. На фондовый рынок пришли миллионы людей, которые стали закупать дивидендные акции ради «дивидендной» зарплаты — регулярных выплат прибылей компаний», — сказал Манкевич.

При уровне ключевой ставки в 4,25% такие компании дорожали, при ставке в 6% они сильно потеряют в цене, считает глава РАСПП. Поэтому Центробанку с правительством РФ нужно будет задуматься, как объяснять миллионам простых людей потери части накоплений из-за роста ставки, полагает экономист.

«Хотя объяснять придется не всем, потому что обороты Санкт-Петербургской биржи, торгующей бумагами, номинированными в долларах и евро, уже превысили обороты Московской биржи с российскими рублевыми бумагами — и это есть народная оценка качества всей макроэкономической политики российского правительства и ЦБ», — добавил он.