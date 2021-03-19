Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Популярная многопользовательская игра Apex Legends в жанре «королевской битвы» скоро получит поддержку функции Drops сервиса онлайн-трансляций Twitch. Об этом 19 марта сообщает портал Comicbook.

Трофеи будут раздаваться 27 и 28 марта 2021 года, во время плей-офф Winter Circuit, который пройдёт в рамках турнира Apex Legends Global Series (ALGS). Трофеи будут связаны с персонажем Мираж.

Для того, чтобы получить все четыре виртуальных предмета, поклонникам Apex Legends нужно будет посмотреть минимум четыре часа трансляций ALGS. Стоит отметить, что функция будет доступна пользователям Twitch, проживающим в США, ЕС, странах Ближнего Востока и Африки.

Напомним, сейчас в Apex Legends проходит тематический ивент (внутриигровое событие) «Теория хаоса». Он продлится до 23 марта 2021 года.

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