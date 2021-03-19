Манчестер, Великобритания, , 20:55 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Цифры говорят сами за себя. Холанд один из лучших нападающих в мире в своем возрасте. Цифры впечатляют. Я знаю его качества и думаю, что все знают, но через две недели я смогу ответить лучше.

«Дортмунд» — сложный соперник, но все оставшиеся команды были бы такими. Мы должны понять, какова «Боруссия» как команда, провести хорошую первую игру, а затем вторую.

Лучшая команда пройдет, больше никаких секретов. У нас есть две недели, чтобы проанализировать их матчи, и все», — приводит слова испанского специалиста портал ESPN.

Напомним, что Гвардиола возглавлял мюнхенскую «Баварию» — главного соперника «дортмундцев» — в период с 2013 по 2016 год.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в Манчестере на стадионе «Этихад Стэдиум» 6 апреля.