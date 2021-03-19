Лондон, , 20:54 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 4802 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 285 684 человек. Такие данные приводит 19 марта правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончался ещё 101 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 126 026.

Правительство также приводит данные о вакцинации населения, согласно которым первую дозу прививки получили уже 26 263 732 человека, обеими компонентами вакцины привиты 2 011 070 человек.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 6303 выявленных случаях инфицирования и 95 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.