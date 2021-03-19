Москва, , 21:07 — REGNUM Повысив ключевую ставку Центробанк включил в число экономик второго сорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Эта неделя стала показательной: прошли заседания Центробанков в ряде стран: США, Великобритания, Япония, Турция, Бразилия. Россия этот ряд замкнула. Что интересно: в развитых странах ставки сохранились на прежних отметках, в Турции ставку подняли с 17 до 19%, в Бразилии ставку подняли с 2 до 2,75%. Теперь вот и наш ЦБ поднял ставку с 4,25% до 4,5%. Что текущие события означают? Во-первых, наш ЦБ четко обозначил наше место в мировой экономике — это место страны «второго эшелона», — сказал Манкевич.

По мнению главы РАСПП, Россия и другие страны «второго эшелона» импортировали инфляцию от напечатанных денег в США и ЕС. Денег стало больше, они разогнали цену сырья, в том числе сельскохозяйственного, это привело к росту цен на все. В то же время в развитых странах с высоким уровнем благосостояния населения, где на продукты питания люди тратят по 10−15% бюджета, рост цен не сильно влияет на ощущения потребителей, а в России удар оказался существенным.