Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Нехватка чипов для OLED-дисплеев на заводах Samsung может привести к снижению объёмов производства и приостановке некоторых заводов Apple. Об этом 19 марта сообщает MacRumors.

Apple использует OLED-дисплеи Samsung, дефицит которых может затронуть производство iPhone. В Apple не представили точные планы по сокращению производства, в том числе, какие модели iPhone могут быть затронуты, или сколько будут длиться перебои.

Напомним, что из-за морозов в Техасе был закрыт один из заводов Samsug по производству микросхем.

Отметим, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса запуск iPhone 12 отложили на месяц.