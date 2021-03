Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Американская певица Лана Дель Рей записала восьмой по счёту альбом Chemtrails over the Country Club. Композиции стали доступны для прослушивания 19 марта на большинстве стриминговых платформ.

В Chemtrails over the Country Club вошло 11 песен, в том числе сингл Yosemite, который был записан еще к пятой пластинке певицы Lust for Life (2017 год). В социальной сети «ВКонтакте» у нового альбома уже 67 тыс. прослушиваний.

ИА REGNUM напоминает, что Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Грант) — американская певица, автор песен и поэтесса. В 2011 году она была признана «Женщиной года» по версии GQ.

