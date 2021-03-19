Сочи, Краснодарский край, , 20:46 — REGNUM Нападающий «Сочи» Антони Заболотный отличился двумя голами в матче 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Тамбова». Встреча проходит в «Олимпийском стадионе Фишт» в Сочи. На данный момент «сочинцы» обыгрывают соперника со счетом 4:0.

29-летний форвард забил свой шестой и седьмой гол в текущем розыгрыше РПЛ, установив новый личный рекорд по голам в чемпионате за один сезон.

В сезоне 2016/2017, когда Заболотный выступал за «Тосно», форвард смог забить 16 мячей, проведя в чемпионате Олимп-ФНЛ 32 матча.