Вашингтон, 19 марта 2021, 20:45 — REGNUM Неприятный инцидент на трапе самолета, когда президент США Байден несколько раз подряд споткнулся, чуть не упав, вызван влиянием сильного ветра, заявила 19 марта представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.
Напомним, что в ходе визита в американский штат Джорджия Байден несколько раз подряд потерял равновесие на трапе президентского самолета.
Видеозапись этого инцидента уже распространилась в интернет-сети.
«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях…», — сказала Карин Жан-Пьер по этому поводу, добавив, что Байден «чувствует себя прекрасно».
Глава пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд сообщила в Twitter, что Байдену не понадобилась медицинская помощь со стороны сопровождающего его в поездке персонала.
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