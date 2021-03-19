Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Неприятный инцидент на трапе самолета, когда президент США Байден несколько раз подряд споткнулся, чуть не упав, вызван влиянием сильного ветра, заявила 19 марта представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, что в ходе визита в американский штат Джорджия Байден несколько раз подряд потерял равновесие на трапе президентского самолета.

Видеозапись этого инцидента уже распространилась в интернет-сети.

«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях…», — сказала Карин Жан-Пьер по этому поводу, добавив, что Байден «чувствует себя прекрасно».

Глава пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд сообщила в Twitter, что Байдену не понадобилась медицинская помощь со стороны сопровождающего его в поездке персонала.

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