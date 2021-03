Лос-Анджелес, США, , 20:45 — REGNUM Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» станет самым страшным кинокомиксом в истории киновселеyной Marvel. Об этом 19 марта сообщает портал We Got This Covered.

Информацию сообщил один из пользователей популярного форума 4chan. Издание отметило, что в сети уже не первый раз появляются подобные слухи. Автор статьи отметил, что поскольку сиквел «Доктора Стрэнджа» всё равно получит «детский» возрастной рейтинг, то создателям картины не придётся прикладывать много усилий для того, чтобы сделать её «страшной».

Напомним, премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», главную роль в котором исполнит Бенедикт Камбербэтч, запланирована на 24 марта 2022 года. Многие поклонники Marvel высказывали предположения, что в сериале «ВандаВижен» студия намекнула на возможное появление Алой Ведьмы (Элизабет Олсен) в сиквеле «Доктора Стрэнджа».

