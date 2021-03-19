Новосибирск, , 20:40 — REGNUM Николай Заварухин продолжит тренерскую карьеру в другом клубе Континентальной хоккейной лиги. Согласно данным портала «Р-Спорт» от 19 марта, специалист покинул пост главного тренера «Сибири».

Заварухин возглавлял новосибирский клуб с 2019 год. В минувшем регулярном чемпионате «Сибирь» не вышла в плей-офф в четвертый раз за последние пять сезонов, расположившись на девятом месте Востока по итогам чемпионата.

По информации источника, он вошел в тренерский штаб «Автомобилиста», став одним из помощников Билла Питерса. Заварухин уже работал в «Автомобилисте» в период с 2016 по 2019 год.