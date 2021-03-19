Нью-Йорк, США, , 20:38 — REGNUM Число погибших в ходе протестов в Мьянме достигло 211, сообщил 19 марта журналистам и. о. гуманитарного координатора ООН в республике Эндрю Кирквуд.

Кирквуд «Среди них по меньшей мере 15 детей».

По словам дипломата, он назвал только установленное число погибших, а на самом деле жертв беспорядков может быть «гораздо больше». Кроме того, в Мьянме 2,4 тыс. человек были задержаны в ходе протестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты против военного переворота в Мьянме, который произошёл 1 февраля 2021 года, продолжаются уже семь недель. В ходе одной из последних акций во время разгона протестующих в городе Аунбане погибли восемь человек.

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