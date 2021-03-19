Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Президент США Джо Байден чуть не упал с трапа, поднимаясь на борт Air Force One, на котором он вылетал в Атланту. Об этом 19 марта сообщает The Guardian.

Начав уверенной походкой подниматься по трапу, президент трижды споткнулся. В третий раз Байден даже упал на колени. После этого он взялся двумя руками за перила и все-таки поднялся на борт самолета.

Напомним, что Байдену 78 лет. В прошлом году он получил переломы костей стопы во время игры с одной из своих собак.