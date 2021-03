Токио, , 20:33 — REGNUM Японская компания Experience анонсировала ролевую игру Monyuu в аниме-стилистике, которая выйдет на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 19 марта сообщает портал Gematsu.

Стоит отметить, что полное название игры является достаточно длинным: Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken ya Yoroi wo Te ni Shinasai. Yuusha Tai ga Maou wo Taosu Sono Hi wo Shinjiteimasu, что можно перевести как «Побеждайте монстров, чтобы получить мощные мечи и доспехи. Мы верим, что придёт день, когда герои победят Повелителя демонов».

Игра предложит геймерам исследовать подземелья. Более подробно о проекте разработчики расскажут во время онлайн-трансляции, которая пройдёт 26 марта 2021 года. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube-канале Experience.

Стоит отметить, что разработкой игры занимается та же команда, которая ранее выпустила Undernaughts: Labyrinth of Yomi, релиз которой в Японии состоялся в июне 2020 года на консоли Xbox One. На PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC игра выйдет осенью 2021-го.

