Анкара, , 20:31 — REGNUM Приобретение Турцией второго полка российских зенитно-ракетных систем С-400 вызовет серьезные последствия и «более действенные шаги», заявил 19 марта турецким журналистам посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд.

По его словам, Анкаре надо стремиться к тому, чтобы избавиться и от уже имеющихся в Турции ЗРС российского производства.

«Приобретение С-400 запустило процесс санкций по CAATSA. Покупка новых комплексов С-400 приведет к серьезным последствиям и станет причиной более действенных шагов. Нужно, чтобы мы могли сказать: «У Турции на руках нет С-400», — цитирует слова Саттерфилда телеканал NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, приобретение российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 вызвало кризис в отношениях Турции с США, который продолжается с июля 2019 года.

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