Киев, , 20:29 — REGNUM На Украине эксперты и пользователи соцсетей продолжают обсуждать фактический провал вакцинации в стране на фоне информации о том, что в соседней Белоруссии вскоре появится своя вакцина от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 марта.

«Лукашенко рассчитывает, что во второй половине года Белоруссия создаст свою вакцину против COVID-19… Как и предполагалось: наклейки на «Спутнике V», выпускаемом в РБ, напишет на белорусской мове и выкрасит в красно-зеленый цвет. И продаст украинцам…», — отмечает блогер Натали Кон в социальной сети Facebook.

На ее реплику отреагировал политический эксперт Дмитрий Марунич, упрекнув действующую власть «в идиотизме» и напомнив, что официальному Киеву ранее не раз предлагали производить вакцину на своих же мощностях в Харькове.

Блогер Алекс Вербер уверен, что настоящий мотив отказа Зеленского и правящей команды производить украинскую вакцину — это коррупция, поскольку на покупном препарате можно любую наценку ставить, увеличивая тем самым «откат».

В свою очередь, политический эксперт Евгений Василевский подчеркивает, что миллионы украинцев оказались просто заложниками коммерческих интересов иностранных фармкорпораций и коррупционных амбиций украинских властей.

«Как дошло до дела, так весь патриотизм у Зеленского и компании сразу улетучился. Потому что настоящий патриот в этой ситуации защищает интересы своего народа и своей страны… Это такие политики как Александр Лукашенко, Мигель Диас-Канель, Виктор Медведчук, которые в первую очередь защищают интересы своего народа и своей страны.. У нас среди топ-политиков только Медведчук решил вопрос с вакциной, что называется, «под ключ» — договорился о передаче лицензии, технологии, сырья, выбрал завод в Харькове, который может производить 700 тысяч доз «Спутник V» в месяц. А Зеленский, Степанов и прочие «ляшки» — это патриоты западного производителя AstraZeneca», — констатировал он.

По словам Василевского, в этом контексте Зеленскому и «слугам народа» не стоит удивляться, что избиратели массово уходят от них к «Оппозиционной платформе — За жизнь» Виктора Медведчука, как показывают последние соцопросы.

«Как называются политики, которые обслуживают иностранные интересы? Есть такой термин «компрадоры». Наши «зеленские» уже не знают, как прогнуться, так спешат обеспечить прибыль иностранному производителю. А потом у Зеленского рвут волосы на голове, почему избиратели уходят от провластной «Слуги народа» к ОПЗЖ Медведчука», — заключил Василевский.

ИА REGNUM напоминает, что на фоне провала процесса вакцинации и массового недоверия граждан к индийской вакцине на Украине началась третья волна коронавируса, при которой мест в больницах практически нет и крупные города страны, например, Киев и Львов, объявляют тотальный локдаун.