Ставрополь, , 20:26 — REGNUM В Ставропольском крае подал прошение об отставке прокурор Благодарненского района Виктор Чаплыгин. Рапорт об увольнении был подан на фоне служебной проверки, которую организовали в отношении прокурора. Она проводится по делу о разглашении гостайны, пишет NewsTracker.

По данным портала, в отношении прокурора Чаплыгина возбуждено уголовное дело. Якобы он рассказал местному чиновнику о том, что в отношении того проводится проверка. Эта информация составляет гостайну, за разглашение которой грозит уголовное преследование. Не дожидаясь окончания проверки, прокурор Благодарненского района подал в отставку.

Ранее NewsTracker сообщал о задержании за взятку в размере 2 млн рублей прокурора Нефтекумского района Валерия Самарина, а также и.о. прокурора Андроповского района Алексея Криштопа. Оба они проходят подозреваемыми по одному делу, утверждает портал.