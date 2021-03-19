Москва, , 20:23 — REGNUM Сегодня, 19 марта, Россия празднует День моряка-подводника.

115 лет назад, 19 марта 1906 г., по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 20 подводных лодок.

День моряка-подводника долгое время не отмечался — с 1917 по 1997 год, он был возрождён 15 июля 1996 г. приказом № 253, подписанным главнокомандующим ВМФ РФ Феликсом Громовым.

Этот день с тех пор празднуется в России ежегодно: проводятся торжественные мероприятия с участием ветеранов-подводников. Особо отличившихся военных в этот день награждают государственными наградами, памятными подарками, грамотами и благодарностями от командования.

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