Москва, , 20:22 — REGNUM Оборот розничной торговли в России в феврале 2021 года составил 2 трлн 774,3 млрд рублей, сократившись на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

За январь-февраль оборот розничной торговли составил 5 трлн 578 млрд рублей, сократившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах.

В докладе отмечается, что в феврале 2021 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,9% против 48,3% в феврале прошлого года. Доля непродовольственных товаров снизилась до 51,1% с 51,7% годом ранее.

Сообщается также, что оборот розничной торговли в минувшем месяце на 95,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7%. В феврале 2020 года эти показатели составляли 95% и 5% соответственно.