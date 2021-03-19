Вашингтон, , 21:55 — REGNUM В США за последние сутки заражение коронавирусной инфекцией было выявлено ещё у более чем 59 тысяч человек, сообщает 19 марта Университет Джонса Хопкинса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По данным университета, коронавирус выявлен еще у 59 822 жителей США. Вчера в стране вывили 58 480 случаев.

С учетом этих данных общее число зафиксированных в США случаев заражения COVID-19 превысило 29,67 мл.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 1 611, а общее число перевалило за отметку в 539 698.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса и числу умерших от COVID-19.