Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Черноморский флот России взял на слежение ракетный крейсер ВМС США «Монтерей», появившийся в акватории Черного моря, сообщает 19 марта российский Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера «Монтерей» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года», — указано в сообщении.

«Монтерей» будет действовать в Черном море вместе с союзниками по НАТО и партнерами в защиту свободы, экономического процветания и для того, чтобы моря оставались свободными и открытыми», — заявила по этому поводу пресс-служба Шестого флота США.

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