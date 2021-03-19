Киев, , 20:16 — REGNUM Приморский суд Одессы сегодня, 19 марта, рассмотрел ходатайство адвокатов радикала Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО и отказался утвердить это решение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сторона защиты просила суд освободить Стерненко из СИЗО на основании статьи УПК Украины, которая предусматривает, что каждый судья обязан освободить лицо, находящееся под стражей на основании не вступившего в законную силу приговора. Однако в суде заявили, что не видят оснований для освобождения радикала из-под стражи.

Напомним, что 23 февраля суд в Одессе приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Речь идет об уголовном производстве, по которому Стерненко обвинялся в похищении человека в 2015 году.

23 и 27 февраля в крупных городах Украины состоялись акции протеста в защиту радикала, самые массовые мероприятия с участием более тысячи человек состоялись возле офиса президента Зеленского.

Свой ультиматум Киеву по этому делу сделал и Львовский областной совет, который принял обращение к центральной власти с требованием обеспечить «объективное и беспристрастное» рассмотрение дела Стерненко.