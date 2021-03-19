Лондон, , 20:15 — REGNUM В 2020 году объём рынка видеоигр и игровых устройств Великобритании вырос до 7 млрд фунтов стерлингов. Об этом 19 марта сообщает портал Scottish Games Network.

Издание отметило, что по сравнению с результатами 2019 года значение показателя увеличилось на 30%. При этом объемы продаж консолей выросли почти на 74,8%, а рынок игровых ПК — на 69,7%. Отмечается также, что в марте 2020 года продажи портативной консоли Nintendo Switch выросли на 300%.

Ранее СМИ сообщили, что в 2020 году в Великобритании 85% игр были приобретены в цифровом формате. Аналитики также отметили, что в обозначенный период 48% расходов британцев на развлечения приходились на видеоигры.

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