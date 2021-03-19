Париж, , 20:13 — REGNUM В связи с приближающимися религиозными праздниками министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал полицию Франции более бдительно следить за церквами из-за сохраняющейся возможности террористических атак. Об этом 18 марта сообщает Le Figaro.

Дарманен обеспокоен возможностью террористических атак на церкви, поэтому он призвал губернаторов по всей Франции усилить контроль за церквами, а также еврейскими и мусульманских молитвенных местами. В своем сообщении полицейским и жандармам он написал о более бдительном контроле с 28 марта по 4 апреля на «христианские Вербное и Пасхальное воскресенья» и «еврейский праздник Песах», а также на «месяц Рамадан с 13 апреля по 12 мая 2021 года».

Жеральд Дарманен «Сохранение террористической угрозы, нависшей над нашей страной, требует сохранения высокой бдительности, а также более бдительного контроля религиозных мест».

Для христианских и еврейских религиозных сооружений Дерманен советует губернаторам «ограничить доступ к местам культа», обратить «особое внимание на транспортные средства», припаркованные вблизи мест сбора, и увеличить количество правоохранительных органов в часы прибытия и отъезда верующих.

Для мусульманского богослужения министр требует у службы порядка «особого внимания» в течение всего Рамадана. По его словам, заход солнца «потенциально может привести к значительным сборищам людей в общественных местах и возле мечетей, несмотря на ограничительные меры, связанные с плохой эпидемиологической ситуацией в стране». Также планируется «усилить меры бдительности и безопасности» по случаю праздника Ид Эль-Фитр, который знаменует собой конец Рамадана 12 мая.