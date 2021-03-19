Санкт-Петербург, , 20:17 — REGNUM Шесть бытовок горят на стройплощадке жилого комплекса в Приморском районе Санкт-Петербурга. Как сообщают 19 марта очевидцы, при пожаре было слышно несколько «хлопков».

На стройплощадке в Петербурге горят бытовки (цитата группы «ДТП и ЧП СПб") Vk.com/spb_today

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в 19:19 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Приморском районе. По предварительной информации, на территории стройки по адресу — проспект Королёва, 63/1 — происходит горение шести бытовок на общей площади 90 кв. метров.

«В 19:26 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен ранг 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС пять единиц техники и 23 человека личного состава.

В свою очередь очевидцы сообщают, что около 19:30 мск были слышны громкие звуки.

«Сейчас рвануло что-то, аж дом подпрыгнул, надеюсь не у них»,— поделилась с подписчиками группы «ДТП и ЧП СПб» пользователь Ольга О.