Лос-Анджелес, США, , 20:04 — REGNUM Режиссёра фильма «Цвет из иных миров» (Color Out of Space) Ричарда Стэнли обвинили в применении физического насилия. Об этом 19 марта сообщил портал We Got This Covered.

С соответствующим заявлением выступила его бывшая партнёрша Скарлетт Амарис. Она разместила в своём блоге публикацию, в которой рассказала, что в октябре 2014 года Стэнли жестоко избил её в машине, когда они возвращались с кинофестиваля в Лондоне. Писательница отметила, что получила синяки под глазами, сотрясение мозга, следами от удушья и т. д. Амарис добавила, что её бывший партнёр неоднократно позволял себе подобное.

Ранее с аналогичным обвинением в адрес Ричарда Стэнли выступила другая его бывшая партнёрша. После произошедшего продюсер фильма «Цвет из иных миров» заявил, что верит женщинам и больше не будет работать со Стэнли. Он добавил, что все доходы от проката «Цвета из иных миров» будут пожертвованы организациям, занимающимся борьбой с насилием.

Напомним, многие эксперты и издания назвали «Цвет из иных миров» лучшей фантастической картиной 2020 года. В этом фильме снялись Николас Кейдж, Мадлен Артур, Джоэли Ричардсон и другие.

