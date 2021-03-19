Москва, , 21:56 — REGNUM Американский сервис Netflix занял четвёртое место среди самых популярных онлайн-кинотеатров у жителей крупных городов России. Его обогнали Ivi, «КиноПоиск» и Okko. Об этом 19 марта сообщает Telecom Daily.

Netflix опередил «Амедиатеку», Megogo, Premier и Wink.

В опросе приняли участие более 1 млн. человек. Американский сервис предпочитают 9,1% опрошенных, в прошлом году этот показатель был равен 4%.

Специалисты уверены, что спрос на Netflix связан с наличием интересного контента. В прошлом году среди россиян особую популярность приобрел американский сериал «Ход королевы». Представители Netflix намерены в ближайшее время увеличить пользовательскую базу в России и продолжить пополнять свою медиатеку востребованным контентом.