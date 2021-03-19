Челябинск, 19 марта, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудник полиции не сумел покинуть следственный изолятор. Областной суд отказался пересмотреть избранную ему ранее меру пресечения, сообщает пресс-служба инстанции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Как пишет Накануне.Ru, страж порядка останется под арестом. Ранее Советский райсуд города постановил заключить его под стражу до 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейскому вменяют нарушение Правил дорожного движения, в результате которого погиб человек. Трагедия произошла 22 февраля у дома №11 на улице Кузнецова. Пьяный сотрудник полиции выехал на своей машине «Лада-Гранта» на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Погиб пассажир «Лады», а находившаяся в иномарке девушка попала в реанимацию.