Мария Выбойщик, 19 марта 2021, 20:11 — REGNUM С момента трагической даты 17 марта, когда силы НАТО начали, с одобрения Совета Безопасности ООН, разгром государственности в Ливии, прошло десять лет.

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Именно 17 марта 2011 года СБ ООН принял резолюцию под номером 1973, которой фактически одобрил вторжение сил НАТО в страну на Севере Африки.

Ливия на тот момент была одной из самых состоявшихся из так называемых стран третьего мира — с широкими социальными возможностями и гарантиями, прекрасной медициной, возможностью при желании отправлять студентов, имевших достаточный уровень подготовки, повышать квалификацию на Западе.

Президент Ливии Муаммар Каддафи (1942—2011) повёл страну по своему пути — не социалистическому и не капиталистическому, определив политику Ливии как Джамахирия.

Как отмечает в своего статье «Турция. Неоосманский синдром» аналитик Юрий Бялый, Ливия, наряду с другими светскими авторитарными режимами Ближнего Востока, особенно сильно мешала тем американским элитам, которые затевали глобальную дестабилизацию региона под флагом «арабской весны».

Вершителей судеб из США беспокоил успех «арабского социализма» и растущее международное влияние как Ливии в целом, так и Каддафи — в частности. К тому же Каддафи вёл политическую войну с Саудовской Аравией и Катаром, тайно финансировал во Франции президентскую избирательную кампанию Николя Саркози.

Муаммар Каддафи
Муаммар Каддафи
(сс) U.S. Navy

«И даже посягнул на «святая святых» мировой долларовой финансовой системы, предложив создать альтернативную глобальную арабскую валюту — золотой динар», — рассказывает эксперт.

Итак, десять лет назад НАТО атаковало Ливию: был использован спецназ США, Британии, Франции, страну начали бомбить, причём в нападении участвовали как западные агрессоры, так и некоторые арабские соседи. Но и не только: свою лепту внесли отряды боевиков из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернувшиеся из Ирака, Сирии и Афганистана.

«Каддафи эти западные и арабские враги убивали — под видеокамеры — особенно изуверски. А затем изъяли из международных банков — как якобы «наворованные деньги Каддафи» — десятки миллиардов долларов средств ливийского Национального фонда развития и Нефтяного фонда, — пишет Юрий Бялый. — И далее предоставили разоренную страну собственной участи».

Напомню, что решение СБ ООН о военной интервенции в Ливии отсылает к статье 42 главы 7 Устава ООН о поддержании или восстановлении международного мира и безопасности силовым путём, когда это невозможно сделать иначе.

Якобы народу Ливии угрожала такая опасность от Каддафи, что нельзя было не вмешаться. И что же в итоге?

С тех пор страна Ливия фактически существует только на карте. На деле население Ливии, исторически неоднородное и фактически состоящее из племён, которые Каддафи удерживал своей тонкой, хотя и не безупречной политикой как единое целое, теперь осталось без государства — не только без доходов, но и без каких-либо гарантий безопасности.

Ливия живёт в состоянии безгосударственности десять лет, а «режиссёров», «продюсеров» и «актёров» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Эр-Рияда, разыгравших этот спектакль под названием «поддержание или восстановления международного мира и безопасности силовым путём», ничуть не смущает ни гуманитарная катастрофа на этой североафриканской территории, ни то, что страна превратилась в место для наживы для некоторых игроков из Азии.

Остатки двух установок «Пальмария» войск Каддафи, уничтоженных французской авиацией в окрестностях Бенгази
Остатки двух установок «Пальмария» войск Каддафи, уничтоженных французской авиацией в окрестностях Бенгази
Bernd.Brincken

На этом фоне особенно цинично звучат заявления нынешнего американского руководства о том, что США несут в мир свободу, а Россия и её союзники на Ближнем Востоке наживаются на войне, а также захватывают территории (пресловутая тема «аннексии Крыма») и воюют против соседей (штамп из разряда геббельсовской пропаганды о российских войсках в Донбассе).

Глядя на расправу над Каддафи, просто омерзительными выглядят фразы из США насчёт нарушений прав человека в России, особенно, если вспомнить, что нынешний президент Штатов Джо Байден был тогда, в 2011 году, вице-президентом. Даже если не брать во внимание его проблемы с памятью.