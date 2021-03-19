Санта-Моника, США, , 19:50 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Call of Duty: Warzone случайно раньше времени добавили в игру арбалет R1 Shadowhunter. Об этом 19 марта сообщает портал Kotaku.

Несмотря на то, что многие игроки потратили часы на то, чтобы разблокировать новое модное оружие, Activision удалила арбалет из игры. Компания разместила в Twitter заявление о том, что решила проблему преждевременно появившегося предмета и сообщила, что вернёт средства тем геймерам, которые решили его купить.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник Call of Duty: Warzone использовал французский багет в качестве основы для контроллера. Он выложил в сеть видео, в котором показал, что представляет собой игра с подобным устройством.

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